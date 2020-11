Rutte: Hopelijk half december iets van versoepeling

Ⓒ ANP/HH

Den Haag - De Tweede Kamer debatteert woensdag weer over de ontwikkelingen rondom het coronavirus. Het is een dag nadat premier Rutte en coronaminister De Jonge aankondigden dat we voorlopig geen versoepelingen hoeven te verwachten. Op de feestdagen wilde het tweetal al helemaal niet vooruitlopen.