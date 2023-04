Stiefvader van vermoorde Raul (9) opgepakt in Bakel

Het lichaam van de 9-jarige Roemeense jongen werd donderdag aangetroffen in het water van het Houtdok in Gent, in de zomer een populaire plek bij zonaanbidders. Het zoontje van de Roemeense Yoana M. (30), die al een jaar of twee in Gent verblijft, was op 31 januari om 4 uur ’s nachts om het leven gekomen na gemarteld te zijn, in het bijzijn van zijn moeder Yoana M. (30), zijn zus van 11 en zijn stiefvader. Zijn mama en stiefvader verstopten zijn lichaam in een sportzak, verzwaarden die met wat stenen en gooiden hem vervolgens het water in.

De feiten bleven erg lang onder de radar. Het lichaam werd pas gevonden na een zoektocht, die er kwam nadat een sms’je was opgedoken dat binnen de Roemeense familie van het jongetje circuleerde. Dat berichtje belandde uiteindelijk bij een oom, die zeer ongerust vanuit Duitsland in België aangifte deed van de verdwijning.

Opgepakt

De voorbije week werden de moeder en de 11-jarige zus van Raul opgepakt. Van de stiefvader was geen spoor, tot hij vrijdagavond in het Bakel opgepakt kon worden nadat een Europees aanhoudingsbevel uitgevaardigd was. „De verdachte wordt maandag voorgeleid voor de rechtbank in Amsterdam met het oog op zijn overlevering aan de Belgische autoriteiten”, aldus het parket.