OM wil alsnog straf voor bedreiger burgemeester Venlo

Antoin Scholten, burgemeester van Venlo. Ⓒ Hollandse Hoogte / Arie Kievit

VENLO - Het Openbaar Ministerie in Limburg is het er niet mee eens dat de rechtbank in Roermond vorige week een 50-jarige man uit Venlo geen straf oplegde voor het bedreigen van de burgemeester van Venlo. Het OM gaat daarom in hoger beroep.