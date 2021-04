Mogelijk tekort aan horecapersoneel bij opening cafés en restaurants

Door de langdurige sluiting van horecabedrijven heeft veel personeel de sector verlaten. Volgens de Stichting Vakbekwaamheid Horeca (SVH) waren er voor de coronacrisis 466.000 mensen werkzaam in de horeca. Nu zijn dat er 340.000.

Met de huidige regels voor het beperkt openen van terrassen volgende week zijn er vooralsnog genoeg medewerkers, zegt Jimmy Sprokkerees, manager bij Haagse strandtent De Staat. Maar hij kan nu geen nieuwe mensen inwerken voor het strandweer, als er mogelijk meer versoepelingen komen. „Vijftig mensen op het terras zijn er heel weinig voor een strandtent. Maar we maken nu niet genoeg omzet om een volwaardig team aan het werk te houden en nieuwe mensen aan te nemen voor de komende tijd.”

Bekijk ook: Publiek snakt naar terras maar nog geen winst voor horeca

Volgens kenniscentrum voor de horeca SVH heeft tijdens de coronacrisis één op de vijf werknemers de horeca verlaten. „Horecaondernemers kunnen hun werknemers nu bijna niks bieden, dus een deel is op zoek gegaan naar ander werk, bijvoorbeeld in de zorg”, zegt directeur Ricardo Eshuis. Vorig jaar juni, toen we weer open mochten, hadden we al veel moeite de gaten in de roosters op te vullen.” Volgens Eshuis is nog niet te peilen of werknemers terugkomen. „Bovendien is het aantal horecabedrijven in de crisis niet afgenomen, er zijn juist meer bijgekomen.”

Structureel tekort

De horeca kampte voor de coronacrisis ook al met een structureel personeelstekort. Volgens FNV-bestuurslid Edwin Vlek kwam dat onder meer omdat de horeca een van de slechtst betalende sectoren is en veel werknemers een flexcontract hebben. Ook is er een tekort aan vakkrachten, zoals koks. „De instroom in de mbo-horecaopleidingen neemt sterk af. Straks is de grootste beperkende maatregel niet het virus, maar het personeelstekort.”