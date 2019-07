Wie is het lek? Britten smullen van rel rond ambassadeur

Zijn kritiek op Donald Trump, kostte Kim Darroch (links) de kop. Maar wie is het lek? Ⓒ AFP

Londen - De gelekte documenten van de inmiddels vertrokken Britse ambassadeur in de Verenigde Staten blijven de gemoederen bezighouden. Zo zou de Amerikaanse president Donald Trump het akkoord over kernenergie met Iran uit pure kinnesinne hebben getorpedeerd. Volgens voormalig ambassadeur Kim Darroch was het een daad van ‘diplomatiek vandalisme’.