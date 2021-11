Ondanks advies geen verbod op vliegen over conflictregio’s

Premium Binnenland

’Vliegverbod vertraagt virusvariant, maar buiten deur houd je het niet’

Onder virologen zijn zorgen over een nieuwe corona-variant die rondzingt in Zuid-Afrika. De variant, die B.1.1.529 is genoemd, verspreidt zich razendsnel in de provincie Gauteng. Meerdere landen, inclusief Nederland, hebben een vliegverbod ingesteld en ook de Europese Unie maant tot actie.