’Amsterdamse woning meerdere keren beschoten’

De woning op de bovenste etage werd meerdere malen geraakt, blijkt uit beelden. Ⓒ Michel van Bergen

AMSTERDAM - Een woning in Amsterdam-West is in de nacht van donderdag op vrijdag beschoten. In het raam zijn zeker drie kogelinslagen te zien.