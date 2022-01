Eerste mens krijgt hart van genetisch aangepast varken

Kopieer naar clipboard

Beelden van de opmerkelijke operatie. Ⓒ Mark Teske/University of Maryland School of Medicine

NEW YORK - Bij een mens is een hart getransplanteerd van een genetisch aangepast varken. De eerste succesvolle harttransplantatie van een genetisch gemodificeerd varken was op 7 januari in de Amerikaanse stad Baltimore, meldt The New York Times.