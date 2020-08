Facebook neemt stelling in rel Rock-'n-roll-koning

Koning Maha Vajiralongkorn en koningin Suthida zwaaien na een ceremonie deze maand naar mensen die gehurkt met vlaggetjes naar hen zwaaien. Ⓒ via REUTERS

BANGKOK - Facebook heeft in Thailand onder dwang van de regering een populaire groep geblokkeerd waarin werd gediscussieerd over de monarchie. De groep was opgericht door een academicus. Het sociale media-bedrijf zegt juridische stappen voor te bereiden om de eis van de autoriteiten aan te vechten.