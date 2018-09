’Oostenwind zet Nederland in de rook tijdens Pasen’

Op wat hinder door de rook na lijkt het een paasweekend te worden met redelijk weer. „Op alle dagen is er ruimte voor de zon, maar ook kans op een paar buien. De maxima liggen rond 11 graden. Vanaf paasmaandag wordt het waarschijnlijk warmer. De kans op droog weer is daarbij klein”, aldus Weeronline.

Na een kletsnatte woensdag knapt het weer richting het paasweekend op. Op Goede Vrijdag bestaat het weerbeeld uit zonnige perioden en vooral in de middag ook enkele buien.

Op eerste paasdag is er een mix van wolken en zon. Lokaal ontstaat een bui, maar op veel plaatsen blijft het droog. Het wordt circa 9 graden in het noorden tot 12 in het zuiden van het land. Vanaf tweede paasdag lijkt het wat zachter te worden. De middagtemperatuur komt de eerste dagen van volgende week uit tussen 11 graden in het noorden en mogelijk 16 graden in het zuiden. De neerslagkans is met circa 70% dagelijks behoorlijk hoog.

Beter dan vorig jaar

Vorig jaar was het met Pasen wisselvallig. Soms scheen de zon flink, maar er waren ook buien die lokaal gepaard gingen met onweer en hagel. Er stond daarbij veel wind en het was 9-13 graden.