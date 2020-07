Man in blote borst tekeer in Febo: ’Allahoe akbar!’

Het gaat om een bekende van de politie, zonder vaste woon- of verblijfplaats, die wel vaker ’verward gedrag’ vertoont, zegt een politiewoordvoerder tegen De Telegraaf. De man ging met ontbloot bovenlijf tekeer in en rond een Febo aan de Martelaarsgracht in Amsterdam. „Hij heeft daar een aantal raampjes vernield. De man staat bekend als verward persoon. Hij is aangehouden voor vernieling en zit vast.”

Op beelden is te zien dat de man anderen op straat duwt en vervolgens in de problemen raakt. Hij bedreigde voorbijgangers en schreeuwde in het rond. „Doodeng, de straat voelde zich onveilig”, meldt iemand in de tiplijn van De Telegraaf.

De politie werd opgeroepen om de situatie te de-escaleren. Op het moment van de vernielingen was er nog veel uitgaanspubliek op de been. Het incident speelde zich rond middernacht af. De man werd uiteindelijk in de snackbar door meerdere agenten ingerekend.

