Games worden misselijkmakend realistische ervaring

Als een vogel, dankzij virtual reality. Nogal wat gamers komen misselijk en duizelig van de stoel – zo levensecht voelt het vliegen.

De grens tussen computergames en virtual reality is aan het verdwijnen. Op Gamescom in Keulen, de grootste gamebeurs ter wereld, merkt de bezoeker aan den lijve wat dat kan betekenen. En hoe ingrijpend dat is. „We moeten voorkomen dat we straks allemaal willen ontsnappen aan de realiteit en de virtuele wereld induiken.”