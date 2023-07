Brand in appartementencomplex Almelo, vier mensen naar ziekenhuis

Kopieer naar clipboard

Ⓒ News United

ALMELO - In Almelo heeft dinsdagavond brand gewoed in een woning op de tweede bouwlaag van een appartementencomplex aan de Thorbeckelaan. Het appartement is volledig uitgebrand, meldt de brandweer. Ook is schade ontstaan in andere woningen in het complex.