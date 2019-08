VS dreigen troepen uit Duitsland te halen

Grenell vindt de houding van de Duitse regering beledigend. Het land heeft enorme handelsoverschotten, maar geeft niet zoals beloofd 2 procent van het bruto binnenlands product aan defensie uit. Het blijft bij slechts 1,36 procent (2019) en ’schiet niet op’. In de huidige ’ambtieuze’ plannen van Berlijn stijgen de defensieuitgaven tot anderhalf procent van het bbp in 2024.

Grenells collega in Warschau, Georgette Mosbacher, twitterde ondertussen dat Polen wel 2 procent van het bbp aan defensie uitgeeft en daarmee aan de verplichting jegens het bondgenootschap NAVO voldoet. President Trump, die deze maand naar Europa komt, heeft eerder al gezinspeeld op een troepenverplaatsing van Duitsland naar Polen.

Nergens in Europa zijn zoveel Amerikaanse militairen als in Duitsland. Het zijn er 35.000 en ze werken samen met 17.000 Amerikaanse burgers. Daarnaast zijn bij de Amerikaanse strijdmacht in Duitsland 12.000 Duitse burgers werkzaam en tienduizenden anderen danken hun omzet aan de Amerikaanse basis. De VS hebben alleen in Japan meer troepen gestationeerd.

Trump is van 24 tot en met 26 augustus op de topconferentie van de G7, een groep van vooraanstaande westerse economieën. Op de laatste dag van augustus begint hij zijn tweede bezoek aan Polen (het eerste was in de zomer van 2017).