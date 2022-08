Gemeente Amsterdam mocht The Harbour Club sluiten, aldus rechter

In drie jaar tijd waren er drie incidenten bij de club. In 2019 is er op de club geschoten en vorig jaar ging er een explosief af op het terras, waardoor er brand ontstond. Dit jaar ging er in de nacht van 9 op 10 augustus een explosief af, waardoor er forse schade ontstond bij de ingang.

Bekijk ook: Politie pakt tweede verdachte voor reeks explosies in Amsterdam

Vanwege het ernstige gevaar voor de openbare orde besloot de gemeente een week later om de horecazaak voor zes maanden te sluiten. De voorzieningenrechter concludeert woensdag dat de locoburgemeester dat terecht heeft besloten en dat „zij het belang van de openbare orde zwaarder heeft mogen laten wegen dan de belangen van de Harbour Club.”

The Harbour Club reageerde geschokt op het besluit van de gemeente en was verbaasd dat de sluiting zeven dagen na de ontploffing kwam. „De afgelopen week waren wij zonder enig probleem geopend. Daarnaast betreuren wij het feit dat dit besluit zonder enige onderbouwing naar ons toe is genomen”, zo zei de eigenaar toen.