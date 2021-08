Dieren zijn spoor bijster: vorig jaar 934 beesten (bijna) aangereden

Dat blijkt uit cijfers die spoorbeheerder ProRail op verzoek van De Telegraaf verzamelde. „Toch zijn we niet ontevreden over de recente aantallen, omdat het aantal incidenten met dieren in een paar jaar met zo’n tien procent is afgenomen”, zegt woordvoerder Andy Wiemer. „In 2017 ging het bijvoorbeeld nog om 1035 dieren, terwijl dat er de jaren erna respectievelijk 1024 en 982 waren.”

„Het blijft vooral heel sneu voor de dieren. Maar we zijn blij dat de daling nu is ingezet door het nemen van gerichte maatregelen en een intensieve samenwerking met de omgeving, zoals het plaatsen van hekwerken op strategische plekken en het voeren van gesprekken met boeren over hun afrastering rondom de weilanden. Ook bouwen we bijvoorbeeld ecoducten of speciale dierenroutes onder het spoor door”, aldus Wiemer.

Boeren

Vooral het aantal aanrijdingen met schapen, geiten en runderen nam fors af ten opzichte van 2018: 171 toen tegen 69 in 2020. Dit komt vooral doordat ProRail goed contact houdt met boeren om ervoor te zorgen dat zij het hekwerk van hun weiland op orde houden.

„Met hekwerk lukt het natuurlijk niet om aanrijdingen met vogels te voorkomen. Dit is nog een flinke uitdaging”, aldus Wiemer.

„Zo hebben we ook te maken met ooievaars die op de bovenleiding van het spoor een nest bouwen. Helaas is de hoogspanning op de bovenleiding gevaarlijk voor hen. En als de bovenleiding beschadigd raakt, kan de trein niet rijden. Redenen om deze broedplaatsen bij het spoor weg te houden. Dat ligt gevoelig, want de nesten hebben net als hun bewoners een beschermde status.”

In de afgelopen jaren zijn nestpalen in de buurt van spoorportalen geplaatst. Helaas bleken de vogels die hint niet altijd te ’begrijpen’.