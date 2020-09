LIVE | Opleving coronavirus in België ’versnelt’

In Brussel is het dragen van een mondkapje verplicht voor iedereen van 12 jaar of ouder. De maatregel geldt op alle openbare plaatsen en voor het publiek toegankelijke private plaatsen. Ⓒ Hollandse Hoogte

Amsterdam - Het aantal mensen dat wereldwijd besmet is geraakt met het coronavirus is de 27 miljoen gepasseerd. De pandemie heeft wereldwijd ruim 909.000 mensen gedood, waarbij de Verenigde Staten met 191.000 doden de meeste slachtoffers hebben geregistreerd. In Nederland stierven ruim zesduizend mensen aan het uit China afkomstige virus. Volg in dit live-blog het laatste coronanieuws.