Welke gevolgen heeft arrestatie advocaat Taghi?

Bloedige bendeoorlog in Ecuadoraanse gevangenissen

De opstand in de grootste gevangenis van Ecuador (10.000 gedetineerden) is niet de eerste gevangenenrevolte in het Zuid-Amerikaanse land dit jaar. In februari kwamen bij een gecoördineerde opstand in de drie gewelddadigste gevangenissen tachtig gevangenen om. In juli overleefden 22 gedetineerden een...