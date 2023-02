Sint-Pietersplein weer versierd met Nederlandse bloemen met Pasen

Nederland zorgt al 36 jaar voor de uitbundige bloemversiering van het Romeinse plein en het bordes waarop de paus zijn zegen Urbi et Orbi uitspreekt. Vorig jaar leek er een einde te komen aan de traditie, omdat de arrangeur uit het Limburgse Posterholt na de coronapandemie niet meer voldoende sponsoren kon vinden. De bloemenhulde en het werk dat daarvoor wordt verzet worden namelijk kosteloos aangeboden. De Friezenkerk wilde de traditie echter niet laten sneuvelen en kreeg wel voldoende geld, bloemen en vrijwilligers bij elkaar.

Tekst gaat verder onder de foto

Bloemsierkunstenaar Piet van der Burg uit Berkel en Rodenrijs is net als vorig jaar hoofdarrangeur. Hij is al anderhalve maand bezig met de voorbereidingen. „Bloemen reserveren, bollen opkweken, decorstukken klaarmaken, er is genoeg te doen”, zegt hij. Op Witte Donderdag, de donderdag voor Pasen, vertrekt Van der Burg met zijn team bloemisten en andere vrijwilligers naar Rome. Op Goede Vrijdag mag er niet gewerkt worden op het Sint-Pietersplein omdat dat een christelijke hoogtijdag is. Vanaf zaterdagmorgen vroeg worden de talloze Nederlandse bloemen over het plein en het pauselijke bordes verdeeld.

„De hoofdkleuren zijn dit jaar roze, paars en lila, opgefleurd met de vrolijke kleurenpracht van bollen als blauwe druifjes, tulpen en hyacinten. De paus heeft mij er vorig jaar persoonlijk voor bedankt. Hij greep mijn beide handen en zei ’grazie, grazie’ ”, aldus Van der Burg. Omdat er nieuwe sponsoren zijn, gebruikt hij dit jaar ook andere bloemsoorten, zoals chrysanten en hanenkammen (celosia cristata) naast meer gebruikelijke soorten als rozen en ridderspoor.