Wolf onder de loep: nauwkeurig onderzoek na aanrijdingen

Burgers’ Zoo maakt zeekoeienbassin schoon: zagen door de algen de vis niet meer

Wie een aquarium te lang niet schoonmaakt, ziet door de algen de vis niet meer. Wat in het klein geldt, gaat zeker ook op voor grote bassins. Om die reden – en omdat publiek vanwege de lockdown afwezig is – werd het zeekoeienbassin in Koninklijke Burgers’ Zoo in Arnhem donderdag schoongemaakt.