Steekpartij Gelderse school: minderjarige jongen gewond, acht mensen mee naar bureau

WAPENVELD - Een minderjarige jongen is maandagochtend door een steekpartij op een middelbare school aan de Groteweg in het Gelderse Wapenveld gewond geraakt. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Een woordvoerder van de politie kon niet zeggen hoe het slachtoffer eraan toe is.