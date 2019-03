Politie moet slachtoffers drama Alphen aan den Rijn vergoeden

Slachtoffers Johan Nievaart (l.) en Bert-Jan van Heiningen ondervinden nog dagelijks de gevolgen van de schietpartij. Ⓒ ANP/Rene Bouwman

AMSTERDAM - De politie is aansprakelijk voor de schade van de slachtoffers van het bloedbad in Alphen aan den Rijn. De slachtoffers en nabestaanden van de schietpartij in Alphen aan den Rijn zijn in de rechtszaak die zij hebben aangespannen in hoger beroep gelijk gesteld. De uitspraak van het gerechtshof in Den Haag wordt bevestigd door letselschadejurist Orlando Kadir en advocaat Veeru Mewa.