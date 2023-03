Premium Het beste van De Telegraaf

Aantal bijna-ongevallen door incidenten meer dan verdubbeld Chaos door spoorloper: halsbrekende capriolen bij overweg en station

Door Gijsbert Termaat Kopieer naar clipboard

Een zogeheten ’niet actief beveiligde overweg’, waarvan de meeste de afgelopen jaren zijn opgedoekt en vervangen door een tunnel onder het spoor. Ⓒ ANP/HH

Utrecht - Het aantal bijna-ongevallen door incidenten op het spoor is het afgelopen jaar meer dan verdubbeld. Het gaat specifiek om personen die zich nodeloos in de buurt van het spoor bevinden. In 2022 ontstond daardoor 95 keer bijna een aanrijding met een trein, waar dat een jaar eerder nog om 43 voorvallen ging. Met een reeks maatregelen probeert spoorbeheerder ProRail het tij te keren. „Het is onze ambitie om op nul doden uit te komen.”