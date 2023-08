Duizenden sympathisanten coup betogen bij Franse basis in Niger

Ook riepen ze leuzen tegen Frankrijk en ECOWAS. Dit West-Afrikaanse samenwerkingsverband kondigde donderdag aan dat troepen in paraatheid worden gebracht voor een mogelijk ingrijpen in Niger, maar maakte ook duidelijk dat de voorkeur uitgaat naar een dialoog met de junta. De nieuwe leiders van Niger zeggen dat Frankrijk, een bondgenoot van Bazoum, ervoor heeft gezorgd dat ECOWAS zich zo hard opstelt tegen de coupplegers.

„We gaan ervoor zorgen dat Frankrijk vertrekt. ECOWAS is niet onafhankelijk, maar wordt door Frankrijk gemanipuleerd”, zei Aziz Rabeh Ali, een lid van een studentenvakbond die vrijdag meedeed aan de betoging.

Frankrijk heeft meer dan duizend militairen in Niger. Zij helpen bij het bestrijden van jihadistische groepen. Niger was jarenlang een Franse kolonie en is sinds 1960 een onafhankelijk land.