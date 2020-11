’Zorg dat je op de radar komt’

De 42-jarige Ute van Riel slaat zich dapper door de chemo’s heen, die gelukkig goed aanslaan. Ⓒ Rias Immink

Amsterdam - Huisartsen hebben in de derde week van oktober 18% minder verwijzingen uitgeschreven naar kankerspecialisten. Ook in de tweede coronagolf blijken patiënten minder snel naar de dokter te gaan. De 42-jarige Ute van Riel, die in de eerste golf ondanks een knobbeltje in haar borst niet naar haar huisarts durfde, wil de mensen aanmoedigen wél te gaan: „Een onschuldig kuchje kan longkanker zijn, een bobbeltje borstkanker.”