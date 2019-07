SP-raadslid Memis in Turkije vrijgesproken

Murat Memis Ⓒ ANP

DEN HAAG/ANTALYA - De Eindhovense SP-fractievoorzitter Murat Memis is vrijgesproken van de verdenking dat hij lid is van de terroristische organisatie PKK. De verdenking zou te maken hebben met kritische berichten over de Turkse regering die de SP’er op sociale media heeft gedeeld. Dat meldt Lilian Marijnissen via Twitter.