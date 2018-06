Lang paasweekend: veel files verwacht

Veel mensen vertrekken donderdagavond direct naar de vakantiebestemming, waardoor de avondspits drukker dan normaal wordt.

Vooral op de A1 Amsterdam-Apeldoorn, de A2 tussen Den Bosch en Maastricht, de A12 Utrecht-Duitse grens in beide richtingen en op de A50 Zwolle-Nijmegen kan het druk worden. In Amsterdam Zuid-Oost trekt The Passion die avond veel publiek.

Dagjesmensen

Ook in het weekend kan het druk worden op de wegen. Het zijn volgens de ANWB vooral de dagjesmensen en de vele toeristen die voor de files zullen zorgen. De attractieparken openen de deuren, de jaarlijkse paasraces worden gehouden in Zandvoort en ook de traditionele paasvuren zondagavond in het oosten van het land kunnen de nodige bezoekers trekken.

Tweede paasdag

De drukte wordt vooral op tweede paasdag verwacht, mede door de terugkerende (buitenlandse) vakantiegangers. Hierdoor ontstaan vanaf het middaguur vooral in het midden en zuiden van het land files.