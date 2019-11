Wapenstilstand Islamitische Jihad en Israël

Onduidelijk is hoelang het staakt-het-vuren zal duren, maar volgens de Egyptische autoriteiten zijn beide partijen het in ieder geval eens geworden. Een woordvoerder zegt dat Islamitische Jihad de „vrede moet bewaren” in Gaza. Israël moet tegelijkertijd stoppen met gerichte aanvallen en „het staakt-het-vuren waarborgen.” Verder moet er een einde komen aan het dodelijke geweld bij grensprotesten in de Gazastrook. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken laat donderdag weten dat „stilte met stilte zal worden beantwoord.”

In twee dagen tijd zijn ruim dertig doden gevallen, onder wie veel burgers. Ook raakten tientallen mensen gewond. Islamitische Jihad bestookte na de dood van Al-Ata Israël met raketten, dat vervolgens reageerde door luchtaanvallen uit te voeren. Donderdagochtend vielen nog acht doden, onder wie zes leden uit één familie, door een Israëlische aanval.

Het conflict met Islamitische Jihad komt voor Israël op een politiek gevoelig moment. Israël heeft sinds de verkiezingen in september geen regering. Het lukt maar niet om een coalitie te vormen.