Aantal vluchten met leuzen in jaar tijd verdubbeld Lol in de lucht: sleepreclame viert hoogtij

Door Yteke de Jong en Koen Nederhof Kopieer naar clipboard

Tijdens de algemene beschouwingen moest menig Hagenaar even grijnzen toen een Cessna-vliegtuigje rondjes cirkelde met een duidelijke boodschap. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Het aantal vluchten met vliegtuig met reclamesleep is verdubbeld in het afgelopen jaar. Dat blijkt uit een rondgang van De Telegraaf langs betrokkenen, die bovendien opmerken dat steeds vaker de boodschappen politiek of maatschappelijk gericht zijn. „Ik heb staan lachen als er weer een gevatte leus opsteeg.”