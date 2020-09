Uitgelekt: Chelsea-baas Roman Abramovitsj financiert kolonisten Israël

De Russische Chelsea-baas Roman Abramovich met oud-trainer Guus Hiddink tijdens een Champions League-wedstrijd. Ⓒ Hollandse Hoogte / AFP

TEL AVIV - Chelsea-eigenaar Roman Abramovitsj blijkt een van de belangrijkste financiers van Joodse kolonisten. Hij heeft via vier bedrijven ruim honderd miljoen dollar geschonken aan een Israëlische organisatie, Elad, die zich inzet voor nederzettingen in Oost-Jeruzalem. De Russische miljardair, die sinds twee jaar ook het Israëlische staatsburgerschap heeft, is daarmee de grootste donateur van de omstreden organisatie.