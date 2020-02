Wandelen is ’allang niet meer suf’

De laatste tien jaar neemt die buitenactiviteit fors toe, blijkt uit nieuwe cijfers van Gastvrij Nederland, NBTC-NIPO en CBS.

Wandeltochten staan nu op nummer 1 met 15% van onze vrijetijdsactiviteiten, gevolgd door uitgaan (9%), passief recreëren (9%), winkelen (7%), fietsen (5%) en fitness (4%).

Volgens het trendrapport toerisme en vrije tijd 2019 wandelt twee derde van de Nederlandse bevolking regelmatig. Gemiddeld twee uur over een afstand van acht kilometer. ’Slechts’ 40% is 55-plusser, de helft start de wandeling thuis.

Imago

„Lopen is niet suf”, zegt Mariëlle Vissers van Wandelbond KWBN. Dat imago is volgens haar allang achterhaald. „Er zijn zoveel verschillende vormen van wandelen. Wij zien een trend naar meer beleving, zoals lopen tussen theatervoorstellingen, struintochten in de ongerepte natuur met een gids, weg van de gebaande wegen, in het buitenland de bergen in en ook bij ons inspanningen als de Vierdaagse.”

Er zijn volgens koepel Gastvrij Nederland in ons land meer dan 45.000 km aan wandelnetwerken, bijzondere routes en streekpaden. De motieven zijn volgens NBTC-NIPO Research herkenbaar: buiten zijn in de frisse lucht, ontspanning en ’het hoofd leegmaken’, beweging en conditie, en sociale contacten.

„Ook jongeren trekken vaker de wandelschoenen aan. Het is een manier om samen bezig te zijn. Het voordeel van Nederland is dat er een goede infrastructuur is voor wandelaars. Dat de kosten laag zijn om toch lekker te bewegen en de belasting voor gewrichten relatief laag is, is mooi meegenomen. Gezond dus”, aldus Vissers, zelf een fanatiek loper.

Leefstijl

Alle onderzoeken wijzen volgens haar uit dat de Nederlanders zich bewuster worden van hun leefstijl. ,,Je kunt niet ongestraft doorgaan met ongezonde dingen, zonder enige vorm van compensatie. Of je gaat naar een sport- of fitnessclub of je gaat wandelen of fietsen. Of combinaties daarvan natuurlijk.”

Het voordeel van lopen is volgens Vissers de laagdrempeligheid. ,,Bij de KWBN zijn circa 1.300 wandelclubs aangesloten. Er zijn nu zo’n 60.000 echt actieve leden die van lopen hun passie hebben gemaakt, in binnen- en buitenland. Maar ook een blokje om is al wandelen hoor. Vooral doen.”

Meer georganiseerde sporten als voetbal, tennis, golf, hockey, paardrijden, turnen en ook vissen trekken veel meer leden, maar dat lijkt volgens haar logisch vanwege het competitie-aspect. ,,Dat is bij ons minder. Het gaat vooral om plezier.”