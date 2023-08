Goed nieuws vakantievierders: dicht bij huis steeds beter weer

De temperaturen lopen flink op in ons gedeelte van het continent. Wie zich richting Londen begeeft wordt vrijdag bijvoorbeeld getrakteerd om zomerse temperaturen met een graad of 27. Voor mensen die liever richting het oosten gaan is het in Berlijn komend weekend ook prima vertoeven: de temperatuur stijgt daar zelfs tot een tropische 30 graden. Daarbij overheersen vooral de droge en zonnige momenten, met af en toe een bui. Dat kan na het weekend veranderen, in Duitsland kunnen zich dan enkele pittige onweersbuien voordoen.

Voor wie toch liever richting het zuiden trekt: ook in Frankrijk is het in grote delen van het land volop zomers. De hoogste temperaturen zijn te vinden in het oosten en zuiden van het land. Aan de Côte d’Azur is het bijvoorbeeld tussen de 30 en 34 graden. In het noordwesten is er iets meer bewolking en krijgt men regelmatig te maken met buien. Het is hier dan ook een stukje kouder, in Bretagne is het bijvoorbeeld maar net 22 graden. Toch liever een Franse stedentrip? In Parijs is het een graad of 28 met een mix van wolken, zon en af en toe een bui.

Hitte

Wie het dan nóg te koud heeft doet er goed aan om nog een stukje verder naar het zuiden door te reizen. In Spanje en Portugal houdt de flinke hitte aan. Vooral in Andalusië is het bakken geblazen, het kan daar rond de 40 graden worden. In Sevilla kan het vrijdag maar liefst 45 graden worden.

In de kustgebieden is het dan weer een stukje aangenamer, aan de Spaanse costa’s komen de temperaturen tussen de 30 en 35 graden uit. In Porto ligt het kwik rond een graad of 25 en in Lissabon wordt het ruim 30 graden. In beide landen staat voorlopig geen neerslag op het programma.

Nederland

Er is ook eindelijk goed nieuws voor vakantiegangers in eigen land: ook hier is er warmer zomerweer op komst. Zonovergoten wordt het niet, maar Nederlanders die al weken op een zompige camping staan, zullen onmiddellijk tekenen voor het overwegend droge en pakweg vijf graden warmere weer dat op komst is.

„Er staat een zomers weerbeeld op het programma”, meldt Weeronline. Donderdag wordt een mooie Hollandse zomerdag met 21 tot lokaal 25 graden. Vrijdag blaast een zuidenwind de warme lucht vanuit Zuid-Europa naar ons land en wordt het 25 tot 28 graden.

„In het weekend doet de temperatuur weer een klein stapje terug, maar met maxima tussen 21 en 25 graden blijft het vrij aangenaam zomerweer.”, aldus meteoroloog Floris Lafeber van Weeronline. Na het weekend verandert er weinig aan het weer. Het blijft licht wisselvallig met wolken, zonnige perioden en af en toe een bui. Maar met maximumtemperaturen van zo’n 23 graden wordt het een stuk aangenamer dan deze week. Later volgende week wordt het mogelijk weer warmer, maar dat is nog vrij onzeker.