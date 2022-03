Transport met pantserwagens, wapens en munitie aan de kant gezet op A2

De Marechaussee doet verder onderzoek naar de in beslag genomen pantserwagens, wapens en munitie. De afrit bij Gronsveld is weer vrijgesteld.

„De pantserwagens zijn in particulier bezit”, stelde een woordvoerder van de Marechaussee donderdagmiddag. „De voertuigen zijn staande gehouden door de politie. Er is munitie aangetroffen en er wordt nu onderzocht of deze op scherp staat of niet.”