Meisje (8) mishandeld door een ’gemaskerde man’ in Bergen op Zoom

De man is spoorloos. De politie kreeg een melding van een steekincident. Meerdere agenten gingen daarop naar de Vlierstraat. Ter plekke bleek dat het om een mishandeling van een kind ging. Er is nog niks bekend over de oorzaak van de mishandeling en wie de man is. De politie doet nog verder onderzoek en is op zoek naar getuigen.