Twaalf bewoners azc Delfzijl besmet met corona

DELFZIJL - In een asielzoekerscentrum in het Groningse Delfzijl zijn sinds eind vorige week twaalf bewoners positief getest op het coronavirus. Alle geïnfecteerden zijn in isolatie geplaatst en hun huisgenoten zitten in quarantaine, laat het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) weten. Vijf asielzoekers die tot een risicogroep behoren, zijn vrijwillig overgeplaatst naar een andere locatie.