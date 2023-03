Man ernstig gewond op station Zaandam, reiziger boos: ’Mijn trein gaat zo’

De politie beschrijft het bizarre voorval op Facebook. „Een man was ernstig gewond geraakt na een val van een trap op het NS-station. Samen met handhaving creëerden wij werkruimte voor de ambulance.” Dat vond een reiziger blijkbaar een slecht idee: „Waarom verplaatsen jullie die man niet, zodat ik er langs kan? Mijn trein gaat zo!”

„Het is schrijnend om te zien en horen dat mensen het belangrijker vinden dat zij hun trein halen, dan dat een man goed verzorgd kan worden”, schrijft de politie verder in het bericht. „Het went nooit”.

De politie heeft niet bekendgemaakt hoe het met de gewonde man gaat.