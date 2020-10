Joe Biden lijkt even vergeten te zijn wie zijn tegenstander is

De Democratische presidentskandidaat wilde Trump zondag tijdens het online ’I Will Vote Concert’ noemen, maar sprak over George W. Bush, zo schrijft de New York Post.

Tegen gespreksleider George Lopez and CNN-analist Ana Navarro sprak hij de verwarrende zin: „Nog eens vier jaar van George, uhm, George, brengt ons in de problemen en als eh Trump wordt herkozen zitten we in een heel andere wereld.” In het laatste deel van de zin lijkt de 77-jarige politicus zich te herpakken.

George W. Bush was president in 2008 toen hij werd uitgedaagd door Obama en Biden. Joe Biden was twee termijnen lang vice-president onder Obama.

De verspreking is olie op het vuur voor het Trump-kamp waarin telkens wordt geroepen dat Joe Biden geestelijk niet in staat zou zijn om president te worden.

