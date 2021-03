Schutter vuurt wéér op Amsterdamse woning

Niemand raakte gewond, meldt AT5. De politie, die zelf nog niets meld op de communicatiekanalen, zou een verdachte hebben aangehouden.

Via Burgernet werd na een melding rond 20.00 uur gezocht naar een man van 18 tot 22 jaar die een zwarte jas droeg en een zwarte broek. Hij vluchtte op een herenfiets. Kort erna werd iemand aangehouden; onduidelijk is nog of het de vluchtende fietser is.

Wijk geterroriseerd

Het is volgens AT5 al een tijdje onrustig in de Dijkmanshuizenstraat in Noord; twee nachten geleden werd op dezelfde woning geschoten. Vrijdag werden bewoners nog geïnformeerd over maatregelen. Er komt camerabewaking in de straat, lazen ze op een brief van de gemeente.

Agenten nemen de schade op in de wijk die al zo wordt geteisterd door geweld. Ⓒ Michel van Bergen

In oktober had burgemeester Halsema al cameratoezicht in de straat gestationeerd nadat een woning was beschoten, en twee explosies plaatsvonden. Dat werd in januari stopgezet.