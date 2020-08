Let op: stranden zijn ’s ochtends al dicht, ’Kom niet’

„We roepen mensen op niet meer met de auto naar het strand van Castricum en Bakkum te komen”, vertelt een gemeentewoordvoerder. Donderdag ging het strand ook dicht, toen tussen 13.15 en 14.45 uur. „Die piek is nu beduidend eerder. De parkeerplaats is vol.”

Het strand van Castricum zelf is ’nog geen Bloemendaal of Zandvoort’, aldus de gemeente. „Bij ons is de 1,5 meter nog te waarborgen.” Mensen zouden door het bos naar het strand kunnen lopen ’maar dat is best een stukje’, beaamt de woordvoerder. Zij zou een anders strand aanbevelen. „Iets noordelijker is het rustiger.”

Zandvoort, Bloemendaal en Velsen

In Zandvoort liet de gemeente om 9.30 uur al weten: maak rechtsomkeer. „Het is druk richting de stranden in Zandvoort en Bloemendaal aan Zee. De reguliere parkeerplaatsen zijn inmiddels vol. Kom dus niet meer met de auto naar onze stranden.”

Ook de gemeente Velsen heeft het strand Noordpier ’s ochtends al dichtgegooid door de Reyndersweg te sluiten.

Wassenaar

In Wassenaar is de Katwijkseweg (N441) afgesloten. Parkeren is niet meer mogelijk. Verkeersregelaars moeten mensen naar huis sturen. „De gemeente doet een dringende oproep om niet met de auto naar het Wassenaarse strand te komen.”

Ook de gemeente Noordwijk meldt dat alle gemeentelijke parkeerplaatsen vol staan en vraagt strandgangers op de fiets te komen. Verder is het druk met vakantieverkeer naar Zeeland. Op de N57 staat het verkeer op verschillende plekken vast.

De ANWB adviseert om vanwege de hitte voldoende water in de auto mee te nemen.