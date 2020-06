Eerste demonstranten melden zich op de Dam

Onze verslaggever Daniël van Dam doet verslag via Twitter

De Amsterdamse driehoek (burgemeester, politie en Openbaar Ministerie) verbood de bijeenkomst die via Facebook was aangekondigd. Tijdens de ’rave’ wilden de initiatiefnemers dansen tegen het in hun ogen „scheve coronabeleid.” In de ogen van de hoofdstedelijke driehoek was door de vele elementen van vermaak sprake van een evenement en niet van een demonstratie.

Ⓒ Screenshot webcam.nl

„Het is op grond van de noodverordening tot 1 september 2020 verboden om evenementen te laten plaatsvinden”, aldus de driehoek die ook direct aankondigde dat de politie handhavend zal optreden.

In de loop van de ochtend heeft zich een enorme politiemacht verzameld. ME-busjes, de bereden politie, motoragenten, agenten te voet en politiehonden, alsook leden van de arrestatie-eenheid.

Marc van der Laar uit Amsterdam is ondanks het verbod toch naar de Dam gekomen. Hij heeft vooral moeite met de coronawet. „Die anderhalve meter afstand houden we toch. Daar is geen wet voor nodig”, legt hij uit. Ook Dylan van de anarchistische zelforganisatie de Vrije Bond, is aanwezig. Hij deelt flyers uit. „De huidige maatregelen zijn een veel te grote inbreuk op persoonlijke vrijheden”, verklaart hij zijn weerzin. Agenten proberen demonstranten met zachte hand te verwijderen en wijzen hen naar het Museumplein. Daar zou een alternatieve demonstratielocatie zijn, vertelt een agent.

Tientallen politiebusjes staan paraat langs het IJ.

Marijn Hilgerdenaar heeft een geel bordje ‘Police Watchdog’ op zijn rugzak gespeld en brengt met zijn smartphone de politiemacht op de Dam in beeld. Er loopt een livestream mee, legt Marijn uit die werd geïnspireerd door een vriendin die de gelehesjesdemonstraties in Frankrijk op een vergelijkbare manier vastlegde.

Eerder deze week hekelde de politie filmende demonstranten. Door filmpjes te knippen zou een vertekend beeld ontstaan. Met een livestream kun je niet rommelen, zegt Martijn die de politieklacht niet helemaal begrijpt. „Als een agent zijn werk goed doet, dan is het geen probleem.”