Eeuwenoude luizenkam gevonden met ’oudste zin ooit’: ’Fascinerende ontdekking’

De kam werd al in 2017 gevonden op de archeologische berg Tel Lachish, in het zuiden van Israël. De zeldzame inscriptie werpt nieuw licht op het gebruik van de Kanaänitische taal. De letters werden pas recent ontdekt na verder onderzoek, meldde de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem in een verklaring.

Het gaat om zeventien letters die op de luizenkam zijn gegraveerd en samen zeven woorden vormen: „Moge deze slagtand de luizen van het haar en de baard uitroeien.” De ivoren olifantentand waar de kam van is gemaakt, was vermoedelijk uit een ver land gehaald en betrof in die tijd een luxevoorwerp, meldt CNN.

’Heel menselijk’

„Zoiets is nog nooit eerder gevonden. Het is niet de koninklijke inscriptie van een koning ... dit is iets heel menselijks. Je bent onmiddellijk verbonden met de persoon die deze kam had”, zegt archeoloog Yosef Garfinkel. Het letterschrift werd bij toeval ontdekt door een van de onderzoekers, bij het nemen van een foto met een iPhone met extra licht.

„Het feit dat deze inscriptie over het gewone leven gaat, is vooral fascinerend. Door de hele menselijke geschiedenis heen zijn luizen een eeuwigdurend probleem geweest”, reageert professor Christopher Rollston van de George Washington University tegen de Amerikaanse nieuwszender. „We kunnen alleen maar hopen dat deze kam met inscriptie nuttig was om te doen wat hij zegt dat hij moest doen: een paar van deze vervelende insecten uitroeien.”