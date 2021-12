Asielzoekers uit veilige landen niet meer naar versoberde opvang

Het experiment zou eind dit jaar aflopen, maar demissionair staatssecretaris Ankie Broekers-Knol wilde deze sobere opvang voortzetten. De ervaringen ermee waren „overwegend positief”, schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer. Ondanks een dringend beroep dat is gedaan op gemeenten en provincies, is het niet gelukt nieuwe locaties te vinden.

De staatssecretaris schrijft wel dat het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) door blijft zoeken. „Een versoberd regime past bij de opvang van personen die met een, over het algemeen kansarme, asielaanvraag een grote druk leggen op de asielketen.” Vanaf volgend jaar gaan deze zogenoemde ’veiligelanders’ na het doorlopen van hun asielprocedure weer naar de reguliere azc’s.

Het sobere regime houdt in dat de asielzoekers zich dagelijks moeten melden bij het COA en worden gecontroleerd als zij van het terrein weggaan en terugkomen. Ook krijgen ze geen leefgeld, maar krijgen ze goederen zoals maaltijden en basisspullen op de locatie.

Eerder werden vier gemeenten nog gedwongen om opvangplaatsen voor asielzoekers te openen.