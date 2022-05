Man overleefde aanval witte haai: ’Bewijs dat roofdieren mensen links laten liggen’

Logan was aan het snorkelen naar zeeslakken, toen een witte haai hem mee het water in trok. En dat was niet zonder gevolgen: de haai had hem met achttien tanden in een halve maan doorboord in het midden van zijn lichaam.

De aanval vond plaats toen hij in 1968 met vrienden aan het snorkelen was.

,,Ik voelde iets met een enorme kracht op mijn benen neerkomen en voelde daarna een enorme pijn in mijn rug en buik”, zei Logan in die tijd tegen vrienden. De haai begon op hem in te bijten en hem door het water te schudden.

Dood

Maar toen hield de duiker zich dood; het bleek zijn redding te zijn. De haai sleurde Logan nog een stuk mee om hem vervolgens los te laten. Zijn vriend viste Logan uit het water en bracht hem naar het ziekenhuis. Daar kreeg hij 200 hechtingen voor de behandeling van zijn verwondingen.

Experts denken, op basis van de grootte van zijn wonden, dat de haai zo’n vier meter lang was, schrijft The Sun. Haaienexpert William McKeever zegt dat de ervaring van Frank het bewijs vormt dat dominante roofdieren niet zo geïnteresseerd zijn in mensen. In een boek beschrijft de expert dat het vooral het geluid van bewegende mensen, en niet bloed zoals vaak gedacht wordt, is wat haaien aantrekt.