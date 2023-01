Meloni in Libië: oversteek van migranten strenger aanpakken

„Het aantal illegale migranten is nog altijd veel te groot”, aldus de rechtse politica na haar onderhoud met de Libische regeringsleider Abdulhamid Dbeibah. „We geloven dat we hier meer aan kunnen doen en meer moeten doen.”

Italië wil de Libische kustwacht daarom met geld van de Europese Unie uitrusten met vijf snelle boten. Buitenlandminister Antonio Tajani ondertekende daarvoor een intentieverklaring. Meloni onderstreepte dat dit te leveren materieel zal worden ingezet om migranten en vluchtelingen in nood te helpen. Velen van hen proberen vanuit Noord-Afrika Europa te bereiken in vaak gammele of ondeugdelijke vaartuigen.

Internationale hulporganisaties verwijten Libië echter dat de kustwacht vluchtelingen niet helpt, maar ze tegen hun zin oppikt en terugbrengt aan land. Daar zouden echter geen veilige opvangkampen zijn, waardoor de migranten weer in handen zouden vallen van mensensmokkelaars en zouden worden mishandeld.