Ziplinen gaat fout: Yvonne (67) komt stil te hangen op 200 meter boven ravijn in Kroatië

Tegen Hart van Nederland liet Yvonne weten dat ze al snel voelde dat er iets mis was. Ze ging erg langzaam, en ze hield tevens de hele tijd de rem ingedrukt. Het eindpunt haalde ze niet, ze bleef op een gegeven moment steken.

Anderhalf uur lang hing ze boven een ravijn, in de volle zon. Maar even gered worden, bleek lastiger dan gedacht. Uiteindelijk moesten de brandweer, de politie en zelfs het leger eraan te pas komen. Gelukkig voor Yvonne had ze geen last van hoogtevrees, zo schrijf Hart van Nederland. En opnieuw gaan ziplinen? Wat Yvonne betreft wel: „Veel mensen zeggen: je bent niet goed wijs. Ik zou het zo weer doen. Ik weet ook gewoon wat ik fout heb gedaan, ik heb te veel aan die rem gehangen.”