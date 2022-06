Portretten van slachtoffers toeslagenaffaire pal voor ministerie: ’Tijd dat dit hoofdstuk afgesloten wordt’

„Dit is beste plek om deze foto’s te tonen”, zegt Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt. „Er is erkend door het Kabinet dat er sprake was van institutioneel racisme. We hebben de namen van de slachtoffers, maar niet van de daders. Maar de kans is groot dat zij hier dagelijks voorbijlopen.”

„In your face”, noemt de Haagse wethouder Arjen Kapteijns de foto-expositie. „Heel stoer dat de slachtoffers zo in het openbaar treden en laten zien dat zij geen nummers zijn, maar mensen.” En dat is precies de bedoeling, volgens de Haagse SP-fractievertegenwoordiger Janet Ramesar, zelf ook slachtoffer van de toeslagenaffaire. „Meer dan duizend dagen na de publicatie van de eerste meldingen moeten slachtoffers nog steeds vechten voor hun rechten. Levens zijn verwoest en echte compensatie duurt veel te lang. Op de foto’s zie je de slachtoffers bij hun thuis op de bank of soms zelfs zonder bank zij die niet meer hebben. Naast het portret staat hun dossiernummer”, legt zij uit. „De erkenning en compensatie van de slachtoffers duurt te lang. Het is tijd dat dit hoofdstuk afgesloten wordt. Het liefst met een ruimhartige schikking voor alle gedupeerden.”

’Valse hoop’

Daar sluit toeslagenslachtoffer Nazmiye Yigit Karaduman uit Rotterdam, die levensgroot met haar man op een van de foto’s staat, zich bij aan. „Iedere keer krijg je valse hoop. Het terugbetalen heeft mij minder tijd gekost dan het wachten op compensatie. Vanaf die kant toonde de Belastingdienst geen genade. Ik ben bij de koning geweest, de staatssecretaris en in de Tweede Kamer en kom geen stap verder”, verzucht ze. „Ik sta op deze foto en in het boek om te voorkomen dat er ooit nog zoiets gaat gebeuren.”

Lilian Marijnissen (SP) ’blijft strijden totdat dit is opgelost’. „We doen alles wat in onze mocht ligt zodat het in de toekomst nooit meer zo mis kan gaan. Het is pijnlijk hoelang de afhandeling van het toeslagenschandaal duurt. Deze borden staan er zodat de slachtoffers niet worden vergeten. Het Kabinet mag niet rusten totdat dit is gebeurd”, zegt Marijnissen. „De volgende stop van de foto-expositie kan niet anders dan de Tweede Kamer zijn”, aldus Omtzigt.

Janet Ramesar, Arjen Kapteijns, drie geportretteerde slachtoffers en Tweede Kamerleden Lilian Marijnissen en Pieter Omtzigt. Foto Rene Oudshoorn