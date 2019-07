STAVOREN - „Het is gelukt, ik heb het gedaan. Maar alles doet pijn”, bracht Geert Schipper uit, nadat hij als eerste sporter met een beperking zwemmend de IJsselmeeroversteek had voltooid. Hij deed er 5 uur 38 uur minuten over. Even later brak het onweer los boven het IJsselmeer.