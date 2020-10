Brusselse cafés een maand dicht: ’Alleen Madrid erger’

Ook kantines van sportclubs moeten de deuren sluiten. Restaurants mogen wel open blijven. Er geldt ook een algemeen alcoholverbod in de openbare ruimte. Scholen blijven open. Op de markt mag vanaf donderdag niet meer gegeten worden. Consumenten moeten hun voedsel meenemen.

Viroloog Marc van Ranst spreekt van een ’goede maatregel’. Het besluit gaat verder dan de landelijke maatregel die premier Alexander De Croo dinsdag bekendmaakte dat alle bars en cafés vanaf vrijdag in het hele land ’s avonds vanaf 23.00 uur dicht moeten.

Speelzalen en gokruimtes zullen om 22 uur moeten sluiten, zoals nu al het geval is voor nachtwinkels.

De drastische maatregel is volgens Vervoort nodig vanwege het voortdurend stijgend aantal besmettingen en ziekenhuisopnames in Brussel. Dat zet grote druk op de gezondheidszorg. Eén op zeven geteste personen in Brussel test inmiddels positief op het coronavirus.

Volgens viroloog Steven Van Gucht is de situatie in de Europese hoofdsteden alleen erger in Madrid. „Brussel staat op de tweede plaats, tussen Madrid en Parijs in”, zei hij bij de presentatie van de meest recente Belgische coronacijfers woensdagmorgen. Tussen 27 september en 3 oktober werden dagelijks gemiddeld 540 nieuwe besmettingen in Brussel gemeld, een stijging van 62 procent ten opzichte van de week ervoor. Landelijk bedroeg de stijging 57 procent.

Valérie De Bue (MR), minister van Toerisme in de Waalse regering, heeft positief getest op het coronavirus, melden Waalse media. Daarom gaat de hele Waalse regering in quarantaine. De andere ministers worden vandaag allen getest.