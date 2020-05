Analyse: Racisme zit diep in de VS

Ⓒ AFP

Het is de perfecte storm die tot de (rassen)rellen in de VS heeft geleid. Het coronavirus dat de zwarte en armere bevolking van de VS harder trof dan andere groepen, de economische malaise met 40 miljoen werklozen tot gevolg, die deze groep ook al zwaarder raakt en een jarenlange atmosfeer waarbij groepen uit elkaar werden gedreven door ideologische tegenstellingen en Amerika in twee kampen werd verdeeld: voor of tegen Trump.