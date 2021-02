Noodsituatie Oekraïne: Covid-patiënten ondergebracht in tenten

Foto ter illustratie. Ⓒ ANP

BOGORODTSJANI - In het West-Oekraïense stadje Bogorodtsjani, dat ruim 8000 inwoners heeft, is een noodsituatie ontstaan door toedoen van het coronavirus. Er is in het ziekenhuis geen plaats meer voor nieuwe Covid-patiënten. De dienst bescherming bevolking heeft daarom in de sneeuw een tentenkamp opgericht naast de kliniek met 120 bedden.